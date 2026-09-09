Agarran a dos menores consumiendo en la calle

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En las colonias 21 de Marzo y en Fracción Rivera, oficiales de la Guardia Civil de Soledad aseguraron a dos adolescentes de 15 y 17 años de edad, por su probable posesión y consumo de estupefacientes en la vía pública.

Conforme a los protocolos, dando aviso a sus padres, ambos adolescentes fueron detenidos luego de ser vistos cometiendo faltas administrativas y localizarles bolsas de marihuana y dosis de cristal respectivamente.

Al tratarse de menores de edad, los elementos municipales informaron a sus padres sobre su aseguramiento y posterior trasladado ante la autoridad competente.

En su informe, la Guardia Civil de Soledad refrendó su compromiso de mantener presencia preventiva permanente en la demarcación.

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