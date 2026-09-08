Nueve años de cárcel, a violador de una menor
El acusado aceptó su responsabilidad y solicitó procedimiento abreviado durante el proceso penal
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
SAN MARTÍN.- Un hombre que estaba siendo procesado penalmente por la agresión sexual contra una menor de edad, fue sentenciado a nueve años de prisión.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que a través de personal litigador de su Delegación Sexta, obtuvo un fallo condenatorio contra Heriberto "N", por su responsabilidad en hechos que la ley señala como violación específica agravada.
Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en 2023, dentro del municipio de San Martín Chalchicuautla, donde el ahora sentenciado agredió a la víctima.
Tras recibir la denuncia, agentes de la Delegación Sexta realizaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación y obtener la orden de aprehensión correspondiente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a Heriberto "N" en calles de la comunidad El Piñal, en Tamazunchale.
Durante el desarrollo del proceso penal, agentes Fiscales presentaron los elementos de prueba suficientes para sustentar la responsabilidad del imputado, quien aceptó su participación en los hechos y solicitó un procedimiento abreviado.
En la audiencia correspondiente, la autoridad judicial impuso a Heriberto "N" una pena de nueve años de prisión ordinaria, además del pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima y una sanción pecuniaria.
Aprehenden a supuesto violador zacatecano
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, llevó a cabo la captura de Renato "N", quien era buscado en la entidad v...
no te pierdas estas noticias
Nueve años de cárcel, a violador de una menor
Huasteca Hoy
El acusado aceptó su responsabilidad y solicitó procedimiento abreviado durante el proceso penal
Vuelca taxista en Ciudad Valles; hay dos lesionados
Huasteca Hoy
El conductor habría perdido el control por una falla mecánica e invadido el carril contrario