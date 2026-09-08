Taxista se estrella con urbano en avenida México
El choque ocurrió a la altura de la calle Ahuehuete sin reporte de heridos
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Daños materiales se registraron en un choque de un taxi con camión urbano en la avenida México y la calle Ahuehuete en la colonia Industrial Mexicana.
El reporte fue cerca de las 13:00 horas, cuando el chofer del taxi chocó por alcance con el urbano que se detenía a recoger pasaje, con dirección hacia el centro histórico.
Al sitio arribaron peritos de la SSPC municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos. No se reportan heridos.
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