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Taxista se estrella con urbano en avenida México

El choque ocurrió a la altura de la calle Ahuehuete sin reporte de heridos

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 04:47 p.m.
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Taxista se estrella con urbano en avenida México
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      Daños materiales se registraron en un choque de un taxi con camión urbano en la avenida México y la calle Ahuehuete en la colonia Industrial Mexicana.

      El reporte fue cerca de las 13:00 horas, cuando el chofer del taxi chocó por alcance con el urbano que se detenía a recoger pasaje, con dirección hacia el centro histórico.

      Al sitio arribaron peritos de la SSPC municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos. No se reportan heridos.

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