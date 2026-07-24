Agrede a una madre y le quita a su bebé

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En Soledad, un hombre asfixió a una mujer y le arrebató a su hija recién nacida. Por ello, fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Municipal.

Una situación de riesgo para una mujer y una menor de edad se presentó en un domicilio del fraccionamiento Campo Bello, en donde fueron apresados un masculino y una mujer, por su probable participación en los delitos de violencia y lesiones.

La intervención policial se dio cuando una mujer señaló que presuntamente Rubén "N", de 18 años, la agredió físicamente, dificultándole la respiración, además de arrebatarle a una menor recién nacida.

Además, durante los hechos presuntamente intervinieron otros familiares, lo que derivó en una riña al interior de la vivienda, donde Juana "N", de 40 años, presuntamente causó lesiones a la hermana del presunto agresor, por lo que también fue detenida.

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Ambas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica, y más tarde, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.