Aparatosa volcadura en Matlapa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATLAPA.- Un profesor se llevó el susto de su vida luego de sufrir un accidente de tránsito cuando circulaba por la localidad de Tepetzintla.

La mañana de este martes, oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se trasladaron a la mencionada comunidad, pues recibieron el reporte de la volcadura de un vehículo cerca de la escuela primaria.

Cuando arribaron, encontraron un automóvil Volkswagen Jetta blanco con las llantas hacia arriba. El conductor, quien es profesor, afortunadamente resultó ileso.

De acuerdo con la información recabada, el docente circulaba por una zona de curvas cuando perdió el control del vehículo y terminó volcando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los policías tuvieron que solicitar el apoyo de una grúa para retirar la unidad y liberar la circulación.