Inicia operativo vial en zona centro por informe municipal
Oficiales de la SSPC están en Plaza de los Fundadores para orientar sobre cierres y rutas alternas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este miércoles activará un dispositivo de vialidad en zona centro, con motivo del 2o. Informe de Gobierno.
Precisó que antes de las 17:00 horas "encontrarás cierres de vialidades principalmente en las inmediaciones de Plaza de los Fundadores".
En sus redes sociales, indicaron que los oficiales de la Policía Vial estarán en el primer cuadro de la ciudad para orientar sobre cierres y rutas alternas.
Video | Prueban megaescenario para informe de Galindo
La noche del lunes, trabajadores alistaban tres enormes pantallas, así como estructuras de luces y sonido en Plaza de los Fundadores
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Inicia operativo vial en zona centro por informe municipal
Iván Edmundo Rodríguez
Oficiales de la SSPC están en Plaza de los Fundadores para orientar sobre cierres y rutas alternas
Jóvenes de 17 a 24, principales víctimas de secuestro virtual: SSPC
Rolando Morales
Villa Gutiérrez recomienda establecer claves familiares para identificar llamadas falsas y evitar fraudes