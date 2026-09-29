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Seguridad

Inicia operativo vial en zona centro por informe municipal

Oficiales de la SSPC están en Plaza de los Fundadores para orientar sobre cierres y rutas alternas

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 29, 2026 03:32 p.m.
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Inicia operativo vial en zona centro por informe municipal
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este miércoles activará un dispositivo de vialidad en zona centro, con motivo del 2o. Informe de Gobierno. 

      Precisó que antes de las 17:00 horas "encontrarás cierres de vialidades principalmente en las inmediaciones de Plaza de los Fundadores".

      En sus redes sociales, indicaron que los oficiales de la Policía Vial estarán en el primer cuadro de la ciudad para orientar sobre cierres y rutas alternas.

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