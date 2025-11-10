logo pulso
Seguridad

Ahora apresan a cuatro viciosos en Soledad

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Cuatro hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas y enervantes, los hechos ocurrieron en distintas colonias en trabajos de vigilancia y prevención.

El primer arresto se llevó a cabo en la calle República de Ecuador, en la colonia Las Palmas, donde agentes municipales detectaron a un individuo que cometía faltas administrativas; después de acercarse a señalarle la debida sanción y entrevistarlo, se identificó como Miguel “N” de 37 años, encontrándole una dosis de un material similar a la droga sintética llamada “cristal”.

 En más resultados, Esteban “N” de 50 años fue detectado por policías soledenses en la calle Juan Rodríguez, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina conocida como “cristal”. 

En Avenida Cactus, a la altura de la colonia Quintas de la Hacienda Segunda Sección, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Briayan “N” de 20 años, quien alteraba el orden, descubriéndole una bolsa con polvo que cumple con las características de la sustancia nombrada “cristal”.

Por último, en la calle Prados de Jocoyotl, de la colonia Bosques de Oriente, agentes municipales observaron a un sujeto que cometía faltas administrativas; luego de varios minutos de diálogo se identificó como Jorge “N” de 43 años, quien insultaba a la autoridad al momento de su detención, asegurándole una bolsa con hierba verde seca con características de la marihuana.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

