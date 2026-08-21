Amedrentaba en La Virgen con su machete

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Por el probable delito de portación de arma prohibida, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a María "N", de 42 años, en la colonia La Virgen.

La intervención se realizó en atención a un reporte ciudadano que alertó la presencia de una mujer que presuntamente caminaba con un machete por la avenida San Miguel, e insultaba a peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

Con las descripciones proporcionadas, de manera inmediata los oficiales lograron localizarla y procedieron a asegurar el instrumento cortocontundente que portaba, informándole que incurría en un posible delito por lo que sería detenida y puesta a disposición por portación de arma prohibida.

En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público.

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