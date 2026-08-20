logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae joven acusado de violar a menor en Tamazunchale

El arresto ocurrió en calles de ese municipio en un operativo policial coordinado

Por Redacción

Agosto 20, 2026 11:57 a.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Mediante acciones operativas implementadas por la Policía de Investigación (PDI) en la región Huasteca, se logró la aprehensión de un hombre señalado por el probable delito de violación específica agravada en concurso real homogéneo, en agravio de una persona menor de edad, de identidad reservada, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

      Personal de la Delegación Sexta de la FGESLP inició las investigaciones tras recibir una denuncia por presuntos hechos ocurridos en un domicilio del Barrio San Rafael, en Tamazunchale, en los que Christian "N" habría agredido sexualmente a la víctima en diversas ocasiones entre marzo y mayo de 2025.

      Una vez que la carpeta de investigación fue debidamente integrada, un Juez de Control libró la orden de aprehensión en contra del señalado, con la cual agentes de la PDI implementaron un operativo que permitió localizar y detener a Christian "N" en calles de Tamazunchale.

      En el sitio, los elementos investigadores le informaron sobre el ordenamiento en su contra y sus derechos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y trasladado a un Centro Estatal de Reinserción Social, donde permanecerá a la espera de la audiencia correspondiente, en la que la FGESLP buscará su vinculación a proceso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae joven acusado de violar a menor en Tamazunchale
      Cae joven acusado de violar a menor en Tamazunchale

      Cae joven acusado de violar a menor en Tamazunchale

      SLP

      Redacción

      El arresto ocurrió en calles de ese municipio en un operativo policial coordinado

      Incendio de llantas moviliza a cuerpos de emergencia
      Incendio de llantas moviliza a cuerpos de emergencia

      Incendio de llantas moviliza a cuerpos de emergencia

      SLP

      El Universal

      El fuego se registró anoche en la lateral de la carretera 57, cerca del fraccionamiento Los Lagos

      Carambola en carretera a Matehuala deja solo daños
      Carambola en carretera a Matehuala deja solo daños

      Carambola en carretera a Matehuala deja solo daños

      SLP

      Redacción

      El choque ocurrió frente a la colonia Las Palmas; no se reportaron personas lesionadas

      Capturan a objetivo prioritario de Z.Centro
      Capturan a objetivo prioritario de Z.Centro

      Capturan a objetivo prioritario de Z.Centro

      SLP

      Redacción

      El pasado 6 de junio habría asesinado a una persona en la colonia Pavón