Cae joven acusado de violar a menor en Tamazunchale

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mediante acciones operativas implementadas por la Policía de Investigación (PDI) en la región Huasteca, se logró la aprehensión de un hombre señalado por el probable delito de violación específica agravada en concurso real homogéneo, en agravio de una persona menor de edad, de identidad reservada, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Personal de la Delegación Sexta de la FGESLP inició las investigaciones tras recibir una denuncia por presuntos hechos ocurridos en un domicilio del Barrio San Rafael, en Tamazunchale, en los que Christian "N" habría agredido sexualmente a la víctima en diversas ocasiones entre marzo y mayo de 2025.

Una vez que la carpeta de investigación fue debidamente integrada, un Juez de Control libró la orden de aprehensión en contra del señalado, con la cual agentes de la PDI implementaron un operativo que permitió localizar y detener a Christian "N" en calles de Tamazunchale.

En el sitio, los elementos investigadores le informaron sobre el ordenamiento en su contra y sus derechos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y trasladado a un Centro Estatal de Reinserción Social, donde permanecerá a la espera de la audiencia correspondiente, en la que la FGESLP buscará su vinculación a proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí