Detienen a mujer por presuntas lesiones contra adolescente en Aquismón

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión contra Paula "N", señalada por su probable participación en el delito de lesiones doblemente agravadas en perjuicio de una adolescente.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2021, en un domicilio de la localidad La Mesa, en Aquismón. La mujer presuntamente golpeó en repetidas ocasiones a la víctima y la insultó.

La adolescente habría resultado con lesiones en el rostro, mandíbula y pulgar derecho.

Agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a Paula "N" en la zona Centro de Aquismón, en cumplimiento de una orden emitida por una jueza de Control.

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Tras su captura, fue puesta a disposición de la autoridad judicial e ingresada al Centro Penitenciario Femenil de la Huasteca, ubicado en Tancanhuitz, donde continuará su proceso legal.