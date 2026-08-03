Amenazaban con armas y acaban detenidos

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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a cuatro personas por su probable participación en los delitos de portación de arma prohibida; daños y amenazas; y lesiones y amenazas.

En un reporte atendido en la colonia Santo Tomás, Alfonso "N", de 59 años, quedó detenido por presuntamente acosar a una joven mientras portaba un arma blanca, tras ubicarlo quedó asegurado encontrándole en portación de la arma en mención.

En otra acción, los agentes de Soledad detuvieron a J. Rosario "N", de 41 años, en la colonia 21 de Marzo, luego de detectarlo portando un machete en la vía pública; fue puesto a disposición también por el probable delito de portación de arma prohibida.

Por otro lado, en la colonia Cruz Colorada, fue detenido José "N", de 32 años, por presuntamente dañar la chapa de una camioneta tipo caja seca con la posible intención de cometer un robo, además de amenazar al propietario cuando fue sorprendido, por lo que fue detenido por los presuntos delitos de daños y amenazas.

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Finalmente, en atención a un reporte en la colonia Textil, donde una mujer señaló a Cristina "N", de 44 años, de haberla amenazado e intentar despojarla de su bebé de cinco meses y quedarse con algunas de sus pertenencias, a petición de la víctima, la señalada fue detenida y puesta a disposición por los probables delitos de amenazas y lesiones.

En los distintos hechos, todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica, y más tarde ser presentadas ante la Fiscalía General del Estado.