Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) reportó 225 personas detenidas durante la última semana de julio, aunque no informó cuántas fueron puestas a disposición de la Fiscalía, vinculadas a proceso o liberadas.

El balance de la Guardia Civil Estatal tampoco detalla los delitos atribuidos a los detenidos ni presenta un desglose de los resultados obtenidos en cada una de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

La corporación informó además la recuperación de 21 unidades con reporte de robo, entre ellas 15 automóviles y seis motocicletas.

Durante los operativos también fueron asegurados seis kilos con 59 gramos de marihuana, 643 dosis de una sustancia con características del "cristal" y 18 dosis de otra sustancia similar a la cocaína. La dependencia no precisó el número de investigaciones iniciadas por estos decomisos.

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De forma paralela, la GCE realizó actividades de orientación, autocuidado y participación ciudadana que, según cifras oficiales, alcanzaron a mil 960 personas.

La SSPC señaló que los operativos se desplegaron en los 59 municipios y contaron con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno.