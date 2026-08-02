logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

El balance de la última semana de julio incluye 21 vehículos recuperados y diversos decomisos de droga

Por Redacción

Agosto 02, 2026 09:45 a.m.
A
SSPC presenta balance de detenciones

SSPC presenta balance de detenciones

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) reportó 225 personas detenidas durante la última semana de julio, aunque no informó cuántas fueron puestas a disposición de la Fiscalía, vinculadas a proceso o liberadas.

      El balance de la Guardia Civil Estatal tampoco detalla los delitos atribuidos a los detenidos ni presenta un desglose de los resultados obtenidos en cada una de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      La corporación informó además la recuperación de 21 unidades con reporte de robo, entre ellas 15 automóviles y seis motocicletas.

      Durante los operativos también fueron asegurados seis kilos con 59 gramos de marihuana, 643 dosis de una sustancia con características del "cristal" y 18 dosis de otra sustancia similar a la cocaína. La dependencia no precisó el número de investigaciones iniciadas por estos decomisos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De forma paralela, la GCE realizó actividades de orientación, autocuidado y participación ciudadana que, según cifras oficiales, alcanzaron a mil 960 personas.

      La SSPC señaló que los operativos se desplegaron en los 59 municipios y contaron con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana
      Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

      Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

      SLP

      Redacción

      El balance de la última semana de julio incluye 21 vehículos recuperados y diversos decomisos de droga

      Choque de motos deja dos heridos en El Palmar
      Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

      Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

      SLP

      Redacción

      Los afectados fueron llevados a una clínica del IMSS a recibir atención médica

      Pone GCE tras las rejas a 34 infractores
      Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

      Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

      SLP

      Redacción

      Enfermo asesina a su madre y le quema la casa
      Enfermo asesina a su madre y le quema la casa

      Enfermo asesina a su madre y le quema la casa

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los vecinos escucharon el escándalo y pidieron auxilio, ya fue detenido