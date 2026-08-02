Choque de motos deja dos heridos en El Palmar
Los afectados fueron llevados a una clínica del IMSS a recibir atención médica
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Dos motociclistas resultaron con lesiones de consideración luego de chocar entre sí cuando se desplazaban por calles de la colonia El Palmar, paramédicos los prestaron auxilio y los trasladaron a un hospital a recibir atención médica.
El accidente tuvo lugar cerca de las diez de la noche del viernes, cuando los dos motociclistas se impactaron en las calles 99 y San Pablo, en la colonia referida, a causa del golpe ambos terminaron en el piso con fuertes heridas.
Algunos testigos pidieron ayuda y al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes los atendieron y trasladaron a la clínica 50 del Seguro Social para que fueran atendidos médicamente.
Elementos de la Policía Vial de Pozos llegaron a tomar conocimiento del accidente las motocicletas, que presentaron daños materiales, fueron enviadas a una pensión en tanto se realizan las diligencias legales y los afectados llegan a un acuerdo reparatorio.
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El peritaje correspondiente arrojaría la supuesta responsabilidad de uno de los participantes.
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