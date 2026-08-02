Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez
Al menos tres vehículos resultaron dañados en la glorieta inferior; no se reportaron personas lesionadas.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un conductor que presuntamente circulaba en estado de ebriedad ocasionó un choque múltiple en la glorieta inferior del Distribuidor Juárez, en la capital potosina.
De acuerdo con reportes preliminares, el automovilista habría ignorado la señal de los semáforos y terminó involucrado en una carambola que dejó daños materiales en al menos tres vehículos.
Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, controlar la circulación y efectuar los peritajes correspondientes para determinar responsabilidades.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si hubo personas lesionadas ni la situación jurídica del conductor señalado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Enfermo asesina a su madre y le quema la casa
Los vecinos escucharon el escándalo y pidieron auxilio, ya fue detenido
no te pierdas estas noticias
Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez
Redacción
Al menos tres vehículos resultaron dañados en la glorieta inferior; no se reportaron personas lesionadas.
Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana
Redacción
El balance de la última semana de julio incluye 21 vehículos recuperados y diversos decomisos de droga
Choque de motos deja dos heridos en El Palmar
Redacción
Los afectados fueron llevados a una clínica del IMSS a recibir atención médica