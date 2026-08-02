Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez

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Un conductor que presuntamente circulaba en estado de ebriedad ocasionó un choque múltiple en la glorieta inferior del Distribuidor Juárez, en la capital potosina.

De acuerdo con reportes preliminares, el automovilista habría ignorado la señal de los semáforos y terminó involucrado en una carambola que dejó daños materiales en al menos tres vehículos.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, controlar la circulación y efectuar los peritajes correspondientes para determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si hubo personas lesionadas ni la situación jurídica del conductor señalado.

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