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Seguridad

Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

Por Redacción

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Pone GCE tras las rejas a 34 infractores
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      En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de 34 personas, posiblemente vinculadas a la comisión de delitos contra la salud, violencia familiar, portación de armas prohibidas, allanamiento, homicidio culposo, robo y delitos contra la seguridad de tránsito.

      En las diversas acciones, siete vehículos fueron asegurados durante los operativos de la GCE; uno de ellos contaba con reporte de robo y se le remitió ante el Ministerio Público para que sea entregado a su legítimo propietario.

      Asimismo, derivado de los operativos de inteligencia, 928 gramos de marihuana fueron asegurados, así como 150 dosis de "cristal". Mediante los patrullajes preventivos, también se aseguraron 33 objetos conocidos como "ponchallantas", tanto la droga como los objetivos metálicos los traían algunos de los detenidos, que enfrentan delitos contra la salud.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, continúa realizando los operativos de seguridad en territorio potosino con el propósito de disminuir el indice delictivo. 

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