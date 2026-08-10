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Seguridad

Incendio consume patrulla de la PDI (video)

La camioneta de la Fiscalía estaba estacionada frente a un taller cuando comenzó a incendiarse

Por Huasteca Hoy

Agosto 10, 2026 08:17 a.m.
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Incendio consume patrulla de la PDI (video)
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      Una patrulla de la Policía de Investigación (PDI) quedó prácticamente inservible luego de incendiarse la noche de este domingo en calles de la colonia Hidalgo.

      El reporte fue recibido a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre el incendio de un vehículo en la avenida Fray Andrés de Olmos, entre las calles Galeana y Carranza.

      Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y policías, quienes localizaron en llamas una camioneta Dodge Ram gris, doble cabina, propiedad de la Fiscalía General del Estado.

      La unidad se encontraba estacionada frente a un taller cuando comenzó el incendio. Hasta el momento no se ha establecido cómo inició el fuego, pues no hubo personas que presenciaran el momento en que comenzaron las llamas.

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      Bomberos trabajaron para controlar y extinguir el incendio, aunque el vehículo sufrió daños prácticamente totales.

      De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las causas del siniestro mediante las investigaciones correspondientes.

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