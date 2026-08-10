Incendio consume patrulla de la PDI (video)

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Una patrulla de la Policía de Investigación (PDI) quedó prácticamente inservible luego de incendiarse la noche de este domingo en calles de la colonia Hidalgo.

El reporte fue recibido a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre el incendio de un vehículo en la avenida Fray Andrés de Olmos, entre las calles Galeana y Carranza.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y policías, quienes localizaron en llamas una camioneta Dodge Ram gris, doble cabina, propiedad de la Fiscalía General del Estado.

La unidad se encontraba estacionada frente a un taller cuando comenzó el incendio. Hasta el momento no se ha establecido cómo inició el fuego, pues no hubo personas que presenciaran el momento en que comenzaron las llamas.

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#SLP | La camioneta de la FGE estaba estacionada frente a un taller cuando comenzó a incendiarse / Más información: ?? https://t.co/sWDPDn8Aig pic.twitter.com/55UPZOi0Qr — Pulso Online (@pulso_mx) August 10, 2026

Bomberos trabajaron para controlar y extinguir el incendio, aunque el vehículo sufrió daños prácticamente totales.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las causas del siniestro mediante las investigaciones correspondientes.