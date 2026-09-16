Andaban por la calle con sus dosis

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Durante las últimas 24 horas, cinco hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.

Los detenidos identificados como Miguel "N", de 22 años; Gerardo "N", de 36 años; Eleazar "N", de 30 años, y Víctor "N", de 32 años, fueron detenidos en las colonias Rinconada del Palmar, San Rafael, Las Capillas y Hogares Populares Pavón, respectivamente, por consumo y portación de dosis de metanfetamina en la vía pública.

Asimismo, en la cabecera municipal, se detuvo a Jesús "N", de 26 años, por alterar el orden público y en posesión de una bolsa de presunta marihuana.

Después de su respectiva certificación médica, los cinco hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

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