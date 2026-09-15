Guardia estatal dejó auto en pasaje Zaragoza y se fue a trabajar

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El vehículo sin placas y cubierto con plásticos que fue localizado durante la madrugada del domingo en el pasaje peatonal de Zaragoza, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, pertenece a un elemento de la Guardia Civil Estatal (GCE), afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

Luego de que la unidad movilizara a corporaciones como la Guardia Nacional por las condiciones en que fue encontrada, el funcionario aseguró que el automóvil estaba identificado y descartó que se tratara de un caso relacionado con alguna actividad delictiva. "Era de un compañero de la Guardia Civil del Estado que lo dejó ahí", señaló.

Villa Gutiérrez explicó que, debido a los filtros de seguridad que la corporación estatal mantiene durante las noches, el propietario del vehículo decidió estacionarlo en ese punto del Centro Histórico. Añadió que la unidad permaneció en el lugar durante todo el tiempo que duró el servicio de los agentes estatales.

El jefe policiaco indicó que la SSPC tenía plenamente identificado el vehículo y a su propietario, por lo que sugirió que cualquier aclaración adicional sobre el caso debía ser solicitada a la GCE.

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En cuanto al problema de vehículos abandonados en la ciudad, informó que la Policía Vial notifica diariamente entre seis y siete unidades que permanecen en la vía pública por descomposturas u otras causas.

Explicó que, tras las denuncias ciudadanas, se busca contactar a los propietarios para que retiren los automóviles, ya que suelen generar acumulación de basura y son percibidos por algunos vecinos como un factor de inseguridad.