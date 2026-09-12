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Aparatoso choque en Av. Chapultepec

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Aparatoso choque en Av. Chapultepec
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      Un aparatoso accidente registrado en la avenida Chapultepec dejó como saldo fuertes daños materiales, un automóvil y una camioneta participaron en el hecho a la altura de la calle Parque Macul, en donde por suerte no se registraron personas lesionadas.

      Fue después de las once de la mañana de este jueves, en que un automóvil color blanco, chocó de frente contra una camioneta tipo Jeep de color negro, esto en la avenida Chapultepec y Parque Macul, en la colonia Colinas del Parque y a un costado del parque Tangamanga I.

      Los daños en los dos vehículos fueron de consideración y el carro prácticamente terminó en pérdida total ya que la parte frontal quedó destrozada, en tanto que la camioneta presentó averías en la carrocería del lado izquierdo.

      Pese a la magnitud del choque no hubo personas lesionadas ya que los paramédicos atendieron a los conductores pero se determinó que no presentaban heridas graves.

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      Finalmente, agentes de la Policía Vial capitalina acudieron a tomar conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo sobre los daños a través de sus aseguradoras.

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