Manifestación rumbo a zona centro complica la vialidad

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital abandera este lunes una manifestación rumbo al centro de la ciudad.

Informó que la Policía Vial activó un dispositivo para indicar cierres y brindar abanderamiento a los participantes que salieron de la carretera a Rioverde con dirección al distribuidor Benito Juárez.

La caravana siguió avanzando por avenida Universidad hacia el Centro Histórico.

Cierres en:

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- Accesos a plataforma circular del distribuidor Benito Juárez.

- Accesos hacia av. Universidad proveniente de Carretera 57 y Salvador Nava.