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Manifestación rumbo a zona centro complica la vialidad

La SSPC implementa cierres y abanderamiento para garantizar la seguridad de los participantes

Por Pulso Online

Junio 29, 2026 12:48 p.m.
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Manifestación rumbo a zona centro complica la vialidad
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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital abandera este lunes una manifestación rumbo al centro de la ciudad.

      Informó que la Policía Vial activó un dispositivo para indicar cierres y brindar abanderamiento a los participantes que salieron de la carretera a Rioverde con dirección al distribuidor Benito Juárez.

      La caravana siguió avanzando por avenida Universidad hacia el Centro Histórico.

      Cierres en:

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      - Accesos a plataforma circular del distribuidor Benito Juárez.

      - Accesos hacia av. Universidad proveniente de Carretera 57 y Salvador Nava.

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