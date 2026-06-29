Manifestación rumbo a zona centro complica la vialidad
La SSPC implementa cierres y abanderamiento para garantizar la seguridad de los participantes
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital abandera este lunes una manifestación rumbo al centro de la ciudad.
Informó que la Policía Vial activó un dispositivo para indicar cierres y brindar abanderamiento a los participantes que salieron de la carretera a Rioverde con dirección al distribuidor Benito Juárez.
La caravana siguió avanzando por avenida Universidad hacia el Centro Histórico.
Cierres en:
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- Accesos a plataforma circular del distribuidor Benito Juárez.
- Accesos hacia av. Universidad proveniente de Carretera 57 y Salvador Nava.
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