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Seguridad

Desmiente la GCE abandono de policía herido en ataque

El agente estaba en clínica privada y en su ingreso al IMSS le detectaron pulmonía

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Desmiente la GCE abandono de policía herido en ataque
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      Ante publicaciones de supuesto abandono institucional del policía estatal Osiel Torres Hernández, lesionado durante un ataque a balazos en el municipio de San Ciro de Acosta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado desmintió tales afirmaciones e indicó que se mantiene atención permanente al estado de salud del oficial.

      Por instrucción del titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, se ha dado seguimiento a su evolución médica desde el momento de los hechos, garantizando la atención especializada que requiere y la coordinación permanente con las instituciones de salud responsables de su tratamiento.

      De manera paralela, personal de la Secretaría mantiene comunicación y acompañamiento con sus familiares, mientras que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) brinda orientación y apoyo conforme a sus atribuciones y protocolos de atención.

      Asimismo, se indicó que la institución continuará brindando el acompañamiento necesario y dará seguimiento permanente a su evolución, privilegiando en todo momento su bienestar y el acceso a la atención integral que requiera.

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      Luego de permanecer varios días en una clínica privada y agotarse los recursos del seguro de gastos médicos, Osiel Torres fue trasladado al hospital Cuahutémoc del Seguro Social, en donde recibe los cuidados necesarios por parte del personal médico.

      Por su parte, la esposa del agente, de nombre Estefanía, mediante un video en redes sociales aclaró que la SSPC ha estado apoyando a la familia con lo necesario, incluso con alimentación, para que ellos estén en el hospital en espera de la evolución del estado de salud del oficial.

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      Indicó que la clínica privada habría incurrido donde el agente estuvo inicialmente, habría incurrido en alguna negligencia médica ya que en su ingreso al Seguro Social se le detectó pulmonía y además una infección, lo que no le fue tratado en ese nocosomio.

      Acusó de que alguien habría estado solicitando apoyo económico mediante una cuenta bancaria sin que la familia lo autorizara, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender y si quieren apoyar que sea directamente con los familiares. 

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