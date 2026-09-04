Aprehende FGE a presunto homicida de joven, tras cateo

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El presunto homicida de un joven, en el municipio de Ciudad Fernández, fue aprehendido en reclusión, luego de que la Fiscalía General del Estado realizara un cateo en su domicilio en busca de evidencias que fortalecieran las investigaciones. El inculpado se encontraba ya en el penal de Rioverde por otro delito.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto en que el cuerpo del ahora occiso, identificado como José Rubén N. de 26 años de edad, fue encontrado sin vida en un terreno ubicado en la calle Allende del Barrio Segundo de El Refugió, en Ciudad Fernández. Presentaba múltiples golpes en el cuerpo realizados por objeto contundente.

De manera inmediata, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones y en el transcurso pudo identificarlo con el nombre de Neftaly N., el cual para entonces ya estaba en el Centro de Readaptación Social de Rioverde por otro delito.

A fin de complementar los datos de prueba, se realizó el cateo de una vivienda del sospechoso en el Barrio Segundo del ejido El Refugio, donde elementos de la Policía de Investigación obtuvieron evidencias que permitieron fortalecer las indagatorias.

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Una vez recopilada la información correspondiente, la Fiscalía presentó los elementos ante un Juez de Control, quien otorgó la respectiva orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, misma que fue cumplimentada por agentes investigadores en contra de Neftaly "N", en los locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial, en donde la Fiscalía potosina buscará que el señalado sea vinculado a proceso y responda por los actos que se le imputan.