Incautan en El Naranjo camionetas con armas largas

EL NARANJO.- Dos camionetas presuntamente utilizadas por miembros de grupos delictivos, fueron aseguradas por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de El Naranjo, en el interior se encontraron armas largas y cartuchos útiles.

Dentro del operativo de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales, donde participan elementos policiales de los tres órdenes de gobierno, se realizaba un recorrido de seguridad en el camino vecinal que comunica a las comunidades El Limonal y Ojo de Agua.

En ese tramo fueron aseguradas las dos camionetas, una de ellas es una Nissan Rogue, modelo 2016, sin placas de circulación y otra Nissan Pathfinder, modelo 2006, con placas de San Luis Potosí.

En una revisión, dentro de las unidades había dos fusiles de asalto, dos cargadores, 56 táctico.

Se estima que tanto las camionetas como el armamento era utilizado por criminales que operan en la zona y que con ello vieron disminuida su actuación, aunque no se logró la detención de nadie.

La evidencia fue puesta a disposición del Ministerio Público en donde se llevarían a cabo las investigaciones correspondientes.