logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a nuevo vendedor de drogas de Rioverde

El señalado acaba de ser liberado, por el delito de violencia familiar

Por Redacción

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a nuevo vendedor de drogas de Rioverde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un presunto narcomenudista de Rioverde fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado. Se trata de Daniel "N", quien ahora enfrenta cargos por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

      De acuerdo con las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación establecieron que Daniel se encontraba detenido en los separos de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, a disposición del Ministerio Público, por otro hecho relacionado con el delito de violencia familiar.

      Una vez que recuperó su libertad, los elementos investigadores lo ubicaron en el exterior de las instalaciones, sobre la calle 5 de Mayo, en el barrio de San Miguelito, donde corroboraron su identidad y confirmaron que contaba con un mandamiento judicial vigente.

      Fue entonces que los agentes ministeriales nuevamente le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura a los derechos que le asisten como persona detenida.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, Daniel "N" fue trasladado para realizar los trámites correspondientes y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería en el municipio de Rioverde, donde se definirá su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video | Choque múltiple en Circuito Potosí deja un herido
      Video | Choque múltiple en Circuito Potosí deja un herido

      Video | Choque múltiple en Circuito Potosí deja un herido

      SLP

      Redacción

      En el hecho se vieron involucrados cinco vehículos esta tarde de sábado

      Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas
      Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas

      Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas

      SLP

      Redacción

      La GCE informó que el sospechoso fue interceptado en la colonia Moctezuma; también le aseguraron una motocicleta.

      Derrapa y choca trailero en Circuito Potosí
      Derrapa y choca trailero en Circuito Potosí

      Derrapa y choca trailero en Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      Elementos de la GCE aseguraron el área para retirar la unidad

      Cae presunto distribuidor de marihuana y "cristal" en Valles
      Cae presunto distribuidor de marihuana y "cristal" en Valles

      Cae presunto distribuidor de marihuana y "cristal" en Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      La GCE lo interceptó y le aseguraron seis objetos conocidos como "ponchallantas"