Aprehenden a nuevo vendedor de drogas de Rioverde

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Un presunto narcomenudista de Rioverde fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado. Se trata de Daniel "N", quien ahora enfrenta cargos por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

De acuerdo con las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación establecieron que Daniel se encontraba detenido en los separos de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, a disposición del Ministerio Público, por otro hecho relacionado con el delito de violencia familiar.

Una vez que recuperó su libertad, los elementos investigadores lo ubicaron en el exterior de las instalaciones, sobre la calle 5 de Mayo, en el barrio de San Miguelito, donde corroboraron su identidad y confirmaron que contaba con un mandamiento judicial vigente.

Fue entonces que los agentes ministeriales nuevamente le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura a los derechos que le asisten como persona detenida.

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Finalmente, Daniel "N" fue trasladado para realizar los trámites correspondientes y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería en el municipio de Rioverde, donde se definirá su situación jurídica.