Aprehenden a sujeto por robo a casa de empeño

Héctor “N” fue capturado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), mediante un operativo de vigilancia implementado en la zona metropolitana.

El señalado es investigado por un hecho ocurrido en junio de 2023, cuando presumiblemente ingresó junto con otras personas a una casa de empeño en la colonia Cactus, haciéndose pasar por clientes. Luego, se distribuyeron en la tienda y amagaron al personal, realizando la sustracción de diversos aparatos eléctricos y huyendo del lugar.

La Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio del ente procurador de justicia integró la carpeta de investigación, obteniendo de un Juez de control la respectiva orden de aprehensión en contra de Héctor “N”, así como la aprehensión previa de otros probables involucrados en este caso.

Una vez con el ordenamiento, personal de la PDI logró la captura del señalado en calles de la colonia Cactus, donde se le informó del documento en su contra, así como de los derechos que le asisten como persona en calidad de detenido.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde permanecerá recluido.