Aprehenden a un hombre acusado de feminicidio

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Un sujeto originario de Veracruz, fue aprehendido en San Luis Potosí y se le envió a esa entidad en donde era buscado por el presunto delito de feminicidio, esto mediante colaboración entre las fiscalías de ambos estados.

Las investigaciones en contra de Ernesto N. iniciaron por la Fiscalía de esa entidad, derivado de un hecho registrado en la ciudad de Jalapa, donde la víctima, una adolescente, habría sido privada de la vida, presumiblemente por el ahora imputado.

Como resultado de un convenio de colaboración, se obtuvo información que permitió establecer que Ernesto "N" podría encontrarse en territorio potosino. Por ello, agentes de la Policía de Investigación implementaron un operativo en la Zona Industrial de la capital del estado, donde lograron ubicar al señalado; tras corroborar su identidad, le cumplimentaron la orden de aprehensión.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición y quedó bajo resguardo de la Fiscalía potosina, donde se llevaron a cabo los procedimientos legales correspondientes para su entrega a las autoridades requirentes, quienes darán continuidad al proceso penal.

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