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Camión arrolla y mata a joven; conductor huye

La víctima intentaba cruzar la carretera México-Laredo cuando fue embestida por una unidad de abarrotes

Por Huasteca Hoy

Julio 24, 2026 08:12 a.m.
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Camión arrolla y mata a joven; conductor huye
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      AXTLA DE TERRAZAS. Un joven perdió la vida luego de ser atropellado por un camión sobre la carretera federal 85 México-Laredo, cerca de la localidad de Picholco, en el tramo Matlapa-Axtla.

      El accidente ocurrió durante la noche del jueves, cuando la víctima intentaba cruzar la vía. De acuerdo con testigos, fue embestida por un camión que transportaba abarrotes.

      Tras el impacto, el conductor no se detuvo y continuó su trayecto con dirección a Ciudad Valles.

      El joven, vecino de la localidad de Jalpilla, quedó tendido sobre la cinta asfáltica con múltiples lesiones.

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      Al arribar al lugar, elementos policiales confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron la zona.

      Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal para los trámites correspondientes.

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