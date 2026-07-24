Muere joven arrollado en tramo Matlapa-Axtla

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AXTLA.- Un joven falleció luego de ser arrollado por un camión en la carretera México-Laredo; el responsable del accidente se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves, cuando el joven intentó cruzar la carretera federal 85, cerca de la localidad de Picholco, en el tramo Matlapa-Axtla.

Según testigos, un camión que transportaba abarrotes lo atropelló y su conductor no se detuvo, sino que continuó su trayecto con dirección a Ciudad Valles.

El joven, quien era vecino de la localidad de Jalpilla, quedó tendido sobre la cinta asfáltica con múltiples fracturas.

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Cuando llegaron los policías y lo revisaron, se dieron cuenta de que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del procesamiento de los indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.