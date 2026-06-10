Aprehenden a un presunto agresor sexual de ancianita

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El pasado tres de abril de este mismo año, una mujer de 87 años fue robada y agredida sexualmente por Jaime "N", quien hoy fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado.

Luego de una investigación emprendida por las autoridades, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra del imputado, por su probable responsabilidad en los delitos de robo calificado y abuso sexual.

Los hechos que se le atribuyen al señalado ocurrieron en la Zona Centro de Xilitla, donde presuntamente ingresó a un inmueble y habría ejercido violencia física y actos de índole sexual en agravio de una mujer mayor.

Además, las indagatorias establecen que Jaime "N" supuestamente se apoderó de diversas cantidades de dinero en efectivo que se encontraban en el domicilio, así como en un negocio de abarrotes contiguo a la vivienda afectada.

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Una vez presentada la denuncia correspondiente, fueron agentes fiscales quienes reunieron diversos datos de prueba y los incorporaron a la carpeta de investigación, con los cuales fue solicitada la orden de aprehensión respectiva ante la autoridad judicial.

Tras valorar los antecedentes expuestos por la representación social, un Juez de Control concedió el mandamiento requerido.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación desplegaron acciones operativas que permitieron localizar al señalado en la Zona Centro de Xilitla. Asimismo, Jaime "N" fue ingresado al centro penitenciario correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.