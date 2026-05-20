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Aprehenden en Huehuetlán a violador de adolescente

Por Redacción

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden en Huehuetlán a violador de adolescente

Fue aprehendido Roberto Bernardino "N", derivado de una investigación por los probables delitos de violación agravada y violación agravada en concurso real. Esto, por la Policía de Investigación, a través de la Subdirección Operativa Zona Huasteca Sur, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en la zona centro de la delegación de Huichihuayán, en el municipio de Huehuetlán.

El mandamiento judicial fue ejecutado en contra de Roberto Bernardino "N", por lo que la Fiscalía General del Estado lo pondrá a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

La orden judicial fue emitida por un Juez de Control, en agravio de una adolescente, salvaguardando en todo momento su identidad conforme a la legislación aplicable.

El aprehendido fue ingresado al penal de Ciudad Valles, posterior a su detención.

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