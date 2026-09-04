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Seguridad

Apresan a dos presuntos "narcos"; operaban en Axtla

Dos hombres que se dedicarían a la distribución de estupefacientes quedaron tras las rejas

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Apresan a dos presuntos "narcos"; operaban en Axtla
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      AXTLA.- Dos hombres que presuntamente se dedicaban a la venta y distribución de sustancias ilícitas fueron detenidos en operativos realizados por la Guardia Civil Estatal en el municipio de Axtla.

      Los detenidos fueron identificados como Osmín "N", de 24 años de edad, y Abraham "N", de 31 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      Su detención habría sido resultado de las acciones de vigilancia realizadas por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE). Los sujetos estarían relacionados con actividades de posesión y distribución de estupefacientes, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

      Osmín fue detenido en la colonia Santa María, pues presuntamente traía varias dosis de una sustancia granulada y cristalina con características de la droga sintética conocida como "cristal".

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      Mientras tanto, en el barrio de San Miguel fue detenido Abraham "N", de 31 años, a quien presuntamente le encontraron dosis de "cristal", así como de marihuana. La dependencia añadió que este hombre ya había sido detenido en otras ocasiones.

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