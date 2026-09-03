Apresan a transgresores del orden en SGS
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La Guardia Civil de Soledad detuvo a tres hombres por su probable participación en los delitos de violencia familiar, portación de arma prohibida y cohecho.
Durante patrullajes preventivos en la colonia San Antonio, oficiales municipales atendieron el reporte de una mujer que señaló a su pareja, Saúl "N", de 39 años, de haberla agredido física y verbalmente, además de amenazarla y permanecer afuera de su domicilio hasta que intervino la policía.
Posteriormente, en la colonia Rivas Guillén, 5.º Plano, oficiales municipales aseguraron a Miguel "N", de 39 años, luego de ser detectado portando una navaja en la vía pública. Tras ser controlado, quedó detenido por el probable delito de portación de arma prohibida.
Finalmente, en la colonia El Zapote, oficiales atendieron un reporte ciudadano sobre un hombre que escandalizaba en la vía pública, siendo asegurado Antonio "N", de 35 años, quien ofreció un billete de 100 pesos mexicanos a una oficial, motivo por el cual fue asegurado por el probable delito de cohecho.
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Luego de las intervenciones, las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora, para el desarrollo de las diligencias correspondientes y que se determine su situación jurídica conforme a derecho.
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