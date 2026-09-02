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Conductora se impacta en contención de carretera a Rioverde

Paramédicos de Protección Civil de Soledad atendieron a la mujer sin requerir traslado hospitalario

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 12:51 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

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      Únicamente con golpes leves resultó la joven conductora de un automóvil al chocar con la contención en carretera Rioverde.

      Todo ocurrió cuando el automóvil Chevrolet de color gris era conducido con dirección al circuito Potosí, al llegar a la calle de Lázaro Cárdenas de la colonia 21 de marzo, perdió el control hacia su izquierda chocando con el muro de contención, para finalmente quedar el automóvil obstruyendo dos carriles centrales.

      Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil de Soledad, quienes valoraron a la conductora, no ameritando traslado.

      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente.

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