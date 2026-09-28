logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arde camioneta en la Salvador Nava

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Arde camioneta en la Salvador Nava
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuando circulaba por la avenida Salvador Nava una camioneta empezó a arder a causa de un corto circuito, el conductor pudo detenerse y ponerse a salvo, fue auxiliado por los bomberos aunque la unidad quedó totalmente dañada.

      Fue antes de las diez de la mañana de este domingo, que la camioneta color gris circulaba por los carriles centrales de la avenida Salvador Nava en dirección a Las Lomas.

      Fue a la altura del puente 5 de Mayo, en donde de forma repentina salió humo del motor y el conductor no tuvo más que detenerse junto a la guarnició y al abrir el cofre se iniciaron las llamas.

      Elementos de la Policía Vial Municipal lo auxiliaron abanderando el sitio para evitar algún accidente y minutos después llegaron los bomberos que procedieron a apagar las llamas de la camioneta pero finalmente quedó dañada por completo del motor.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La causa aparente de que se incendiara fue un posible corto circuito y la camioneta tuvo que ser retirada con una grúa sin que finalmente se registraran daños a terceros.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Camioneta se incendia en carriles centrales de Salvador Nava
      Camioneta se incendia en carriles centrales de Salvador Nava

      Camioneta se incendia en carriles centrales de Salvador Nava

      SLP

      Redacción

      Elementos de SSPC Municipal y bomberos llegaron para controlar el fuego y abanderar la zona.

      FGE reporta aumento de abuso sexual en San Luis Potosí
      FGE reporta aumento de abuso sexual en San Luis Potosí

      FGE reporta aumento de abuso sexual en San Luis Potosí

      SLP

      Rubén Pacheco

      En los últimos tres meses, las denuncias por abuso sexual aumentaron un 17% en San Luis Potosí, según la FGE.

      Evitan que un hombre se tire de puente
      Evitan que un hombre se tire de puente

      Evitan que un hombre se tire de puente

      SLP

      Redacción

      Capturan a supuesto asaltante de tiendas
      Capturan a supuesto asaltante de tiendas

      Capturan a supuesto asaltante de tiendas

      SLP

      Redacción