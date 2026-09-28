Arde camioneta en la Salvador Nava

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Cuando circulaba por la avenida Salvador Nava una camioneta empezó a arder a causa de un corto circuito, el conductor pudo detenerse y ponerse a salvo, fue auxiliado por los bomberos aunque la unidad quedó totalmente dañada.

Fue antes de las diez de la mañana de este domingo, que la camioneta color gris circulaba por los carriles centrales de la avenida Salvador Nava en dirección a Las Lomas.

Fue a la altura del puente 5 de Mayo, en donde de forma repentina salió humo del motor y el conductor no tuvo más que detenerse junto a la guarnició y al abrir el cofre se iniciaron las llamas.

Elementos de la Policía Vial Municipal lo auxiliaron abanderando el sitio para evitar algún accidente y minutos después llegaron los bomberos que procedieron a apagar las llamas de la camioneta pero finalmente quedó dañada por completo del motor.

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La causa aparente de que se incendiara fue un posible corto circuito y la camioneta tuvo que ser retirada con una grúa sin que finalmente se registraran daños a terceros.