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Arquitecto cobró y no hizo bien un "cuarto frío"

Prometió devolver el costo de un millón y medio de pesos pero no cumplió

Por Redacción

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Arquitecto cobró y no hizo bien un "cuarto frío"
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      La Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión contra Jaime "N", de 45 años de edad, por su probable intervención en el delito de fraude específico, en agravio de otro hombre.

      Las diligencias se realizaron por lo suscitado el 2 de mayo de 2024, cuando la persona afectada contrató al señalado, quien se ostentaba como arquitecto, para la construcción de un cuarto frío en un domicilio ubicado en Ciudad Fernández.

      Para la realización de dicha obra, Jaime "N" presentó un presupuesto por la cantidad de 1 millón 677 mil 530 pesos, monto que fue entregado por la víctima. Sin embargo, la obra no fue ejecutada conforme a las cantidades y especificaciones de calidad establecidas en el presupuesto; además, el sistema de congelación instalado no funcionó adecuadamente.

      Posteriormente, el ahora detenido abandonó la obra y acordó con el agraviado devolver el dinero el 15 de marzo de 2025; no obstante, dicho compromiso no fue cumplido.

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      Agentes Fiscales realizaron las acciones penales respectivas y obtuvieron el mandamiento judicial, con el que fue detenido el probable responsable en la colonia Casa Blanca del mismo municipio; tras su detención, el imputado  quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

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