Arrestan a 42 presuntos infractores en el estado

Como resultado de los operativos enfocados en prevenir hechos constitutivos de delito, 42 personas fueron detenidas por elementos la Guardia Civil Estatal, uno de ellos quedó ante la Fiscalía General de la República por probable posesión ilegal de hidrocarburos, mientras que los 41 quedaron detenidos por supuestos delitos contra la salud, dos de ellos por cohecho, portación de arma prohibida, por robo, maltrato animal y cinco más por violencia familiar.

Además, durante los dispositivos implementados en todo el estado, se localizaron dos unidades que contaban con reporte de robo, como resultado de los trabajos preventivos de la GCE.

También, se continúa con las labores enfocadas en prevenir hechos ilegales y preservar la paz en centros nocturnos, esto ante los hechos de violencia que se han registrado en algunos de ellos y se refuerza la vigilancia, a fin de que la población disfrute de áreas de esparcimiento de forma segura.

De acuerdo a datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, este fin de semana se inspeccionaron un total de 36 centros nocturnos junto con otras autoridades, en especial de la zona poniente de la capital, y ocho de ellos fueron clausurados de manera inmediata al no contar con la documentación correspondiente.

