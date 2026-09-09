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Arrestan a cuatro agresores de sus parejas

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a cuatro agresores de sus parejas
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      En respuesta a distintos auxilios ciudadanos por violencia familiar, agentes de la Guardia Civil de Soledad realizaron la detención de cuatro hombres por su presunta participación en los delitos delito.

      La primera intervención se dio en la colonia Urbana San Felipe, donde Manuel "N", de 23 años, fue detenido luego de ser señalado por su pareja de presuntamente agredirla físicamente y amenazarla.

      Posteriormente, oficiales se trasladaron a la colonia La Virgen, donde Luis "N", de 31 años, fue detenido al ser señalado por su expareja de presuntamente ingresar por la fuerza a su domicilio y agredirla física y verbalmente.

      De igual manera, en la colonia Villa Jardín, en atención al reporte de una mujer, se aseguró a Arturo "N", de 27 años, señalado por su expareja de incumplir una orden de restricción y presuntamente ingresar a su domicilio, donde la habría lesionado en la cabeza y amenazado. La afectada solicitó proceder legalmente por temor a su integridad física.

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      Finalmente, en la colonia Santo Tomás, Candelario "N", de 56 años, fue detenido tras ser señalado por su pareja de presuntamente agredirla física y verbalmente.

      Todos los detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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