Arrestan a cuatro ladrones en Soledad
Oficiales de la municipal atendieron los llamados en las colonias La Sierra y Praderas del Maurel
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En las colonias La Sierra y Praderas del Maurel, en Soledad, fueron detenidos en flagrancia cuatro supuestos ladrones, por la Guardia Civil Municipal.
Los detenidos enfrentarán cargos por su presunta participación en el delito de robo a casa habitación y robo. Se trata de Jesús "N", de 24 años, en la colonia Praderas del Maurel, señalado de sustraer un refrigerador; así como a Víctor "N", de 40 años, Jesús "N", de 44 años y Benjamín "N", de 47 años, denunciados por su posible complicidad en el robo de un transformador eléctrico, en La Sierra.
La detención de Jesús "N" derivó de un llamado de auxilio, donde un vecino señaló a esta persona de presuntamente haber ingresado a su vivienda para sustraer un refrigerador y muebles.
En otro hecho, registrado en la colonia La Sierra, oficiales municipales detuvieron a Víctor "N", Jesús "N" y Benjamín "N", al ser señalados de su presunta participación en el robo de un transformador eléctrico. Los agentes que acudieron al lugar localizaron a los involucrados mientras presuntamente desvalijaban el objeto.
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Todos los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado, junto con los indicios asegurados, para que se determine su situación legal.
conforme a derecho.
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