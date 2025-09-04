Arrestan a individuo por posesión de marihuana

Oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional norte realizaron la detención de un joven que fue encontrado en posesión de un envoltorio con marihuana, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

La detención se realizó en las calles Ministerio de Justicia y Benito Juárez de la colonia Plan Ponciano Arriaga, donde los agentes municipales detectaron al implicado cuando arrojó un envoltorio al suelo a fin de evadir el contacto.

Enseguida se realizó una revisión de seguridad, encontrando que el joven portaba dentro del envoltorio que arrojó 6.2 gramos de marihuana.

Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de droga, se informó a César “N” de 19 años del motivo de su aseguramiento.

Finalmente, fue canalizado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.