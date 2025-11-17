Arrestan a motociclista por mal manejo

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito y además localizaron una motocicleta con reporte de robo vigente, esto en la Cabecera Municipal y la colonia San Francisco. El primer hecho ocurrió en la carretera a Matehuala, a la altura de Cabecera Municipal, donde los oficiales municipales ubicaron a un individuo que conducía una motocicleta a exceso de velocidad y realizando maniobras que ponían en riesgo su integridad y la de otros conductores.

Luego de darle alcance y entrevistarlo, se identificó como Luis “N” de 22 años, a quien le dieron a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito.

Por otra parte, en la calle República de Costa Rica, en la colonia San Francisco, los policías soledenses observaron una moto aparentemente abandonada y consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la moto marca Yamaha contaba con reporte de robo de unas horas antes de su hallazgo.

Finalmente, el arrestado y la moto robada quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el debido proceso.

