Arrestan a narcos en V. de Reyes y Valles

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La Guardia Civil Estatal detuvo a seis personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas, entre ellas cinco por delitos contra la salud y una más relacionada con el robo de vehículos.

Tras la reacción inmediata de elementos de la División Caminos, fue detenido Raúl "N", de 29 años de edad, en la colonia Graciano Sánchez de la capital potosina, a quien se le aseguró un vehículo Ford Escape con reporte de robo vigente y placas sobrepuestas; tras verificar sus antecedentes, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

En otro operativo, en el municipio de Villa de Reyes, agentes estatales detuvieron a Francisco "N" y Jonathan "N", ambos de 38 años de edad, a quienes se les aseguraron diversas dosis de marihuana y de "cristal"; mientras que, en Ciudad Valles, fue detenido José "N", de 37 años, y en un hecho distinto se aseguró a Jesús "N", de 23 años, y José "N", de 26 años, todos en posesión de dosis de "cristal" y de marihuana.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las instancias competentes para el seguimiento de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

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. y seguir construyendo entornos más seguros para las y los potosinos.