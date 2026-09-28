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Arrestan a par de allanadores en Soledad

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a par de allanadores en Soledad
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      Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Dante "N", de 22 años, en la colonia Buenaventura, por el delito de allanamiento; y a Eduardo "N", de 30 años, en Valle de la Palma, por los delitos de daños y allanamiento.

      En la colonia Buenaventura, los oficiales atendieron el reporte de un hombre desconocido que habría sido observado brincando la barda de un domicilio en el cual causó daños en ventanas. Cuando fue asegurado, la propietaria solicitó a los agentes su intención de proceder para la reparación de daños.

      Más tarde, en Valle de la Palma, también mediante un reporte ciudadano, los oficiales detuvieron a Eduardo "N", al ser señalado de haber ingresado al domicilio de su ex cuñada, donde rompió vidrios y forzó la chapa. Durante estos hechos, un menor resultó lesionado. 

      Después de realizar las certificaciones médicas, ambos sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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