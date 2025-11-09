Arrestan a sujeto con medicamento controlado

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por posesión de medicamento controlado sin receta, el hecho ocurrió en la colonia Morelos mediante labores preventivas.

Durante un trayecto que agentes municipales realizaban sobre la avenida Siervo de la Nación, en la colonia mencionada, observaron a un individuo que manejaba a exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance para indicarle la falta al Regalmento de Seguridad Vial.

Después de entrevistar al sujeto, este se identificó como Saúl “N” de 38 años, a quien le encontraron una caja de pastillas con la leyenda “clonazepam”, el cual tiene características de medicamento controlado avalado mediante receta médica, la cual no mostró.

Enseguida se le informó que sería detenido por posesión de medicamento controlado sin receta, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para seguir con el debido proceso.

