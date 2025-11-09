Pareja de farderos es sorprendida en Aurrerá

logo pulso
Por Redacción

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
Una pareja que fue sorprendida robando en una Bodega Aurrerá de la colonia Jardines del Valle, fue detenida por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad que pudieron asegurarles el botín.

Ante el reporte por parte de los vigilantes, los policías municipales se presentaron en la Bodega Aurrerá ubicada en la carretera a Rioverde y la avenida Ricardo B. Anaya, donde el personal señaló a la pareja de intentar sustraer mercancía sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los oficiales se acercaron a los reportados y, luego de entrevistarlos, se identificaron como Francisco “N”, de 27 años, y Allison “N”, de 25, encontrándoles en su poder decenas de productos de higiene personal y belleza.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.

