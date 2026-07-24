Arrestan a supuesto agente de PDI por usurpar funciones
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Un supuesto agente de la Policía de Investigación fue detenido por la misma corporación derribando las bardas de un inmueble ajeno, en la colonia Rural El Vivero, de la capital potosina.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Braulio "N" fue asegurado por su probable responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones y amenazas. Los hechos ocurrieron sobre las calles Arquitos y Malinche, donde la víctima señaló a los agentes investigadores que varias personas derribaban las bardas que delimitan su predio y, además, la habían amenazado para que abandonara el inmueble.
Al atender el reporte, los elementos se entrevistaron con el hombre que se identificó verbalmente como "integrante de la PDI". Al solicitarle que acreditara dicha calidad, indicó que se encontraba franco de servicio, sin exhibir identificación oficial alguna, por lo que se le efectuó una revisión de seguridad, durante la cual fue localizada una insignia con el logotipo de la corporación.
Derivado de estos hechos, Braulio "N" fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
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