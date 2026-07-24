logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrestan a supuesto agente de PDI por usurpar funciones

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a supuesto agente de PDI por usurpar funciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un supuesto agente de la Policía de Investigación fue detenido por la misma corporación derribando las bardas de un inmueble ajeno, en la colonia Rural El Vivero, de la capital potosina.

      La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Braulio "N" fue asegurado por su probable responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones y amenazas. Los hechos ocurrieron sobre las calles Arquitos y Malinche, donde la víctima señaló a los agentes investigadores que varias personas derribaban las bardas que delimitan su predio y, además, la habían amenazado para que abandonara el inmueble.

      Al atender el reporte, los elementos se entrevistaron con el hombre que se identificó verbalmente como "integrante de la PDI". Al solicitarle que acreditara dicha calidad, indicó que se encontraba franco de servicio, sin exhibir identificación oficial alguna, por lo que se le efectuó una revisión de seguridad, durante la cual fue localizada una insignia con el logotipo de la corporación.

      Derivado de estos hechos, Braulio "N" fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vuelca tráiler cargado con pacas de PET en Libramiento Norte
      Vuelca tráiler cargado con pacas de PET en Libramiento Norte

      Vuelca tráiler cargado con pacas de PET en Libramiento Norte

      SLP

      Pulso Online

      La unidad dañó la barra metálica de contención y afectó la circulación vehicular temporalmente.

      Atiende PC de Villa de Pozos accidente en la 57
      Atiende PC de Villa de Pozos accidente en la 57

      Atiende PC de Villa de Pozos accidente en la 57

      SLP

      Redacción

      Cuatro tripulantes resultaron ilesos tras choque múltiple

      Dan 30 años de cárcel a homicida de Tamuín que huyó a NL
      Dan 30 años de cárcel a homicida de Tamuín que huyó a NL

      Dan 30 años de cárcel a homicida de Tamuín que huyó a NL

      SLP

      Redacción

      Eduardo "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que enfrentara el proceso penal correspondiente

      Acreditan laboratorio de lofoscopía forense de la FGE
      Acreditan laboratorio de lofoscopía forense de la FGE

      Acreditan laboratorio de lofoscopía forense de la FGE

      SLP

      Redacción

      Son cuatro espacios que cumplen con normas ISO y del ANAB