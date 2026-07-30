Arrestan a supuesto narcomenudista de Central de Abastos

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Un aparente narcomenudista fue detenido en Abastos por la policía capitalina, luego de haber sido sorprendido con más de cien dosis de distintas drogas.

En recorridos preventivos en calles de la Central de Abastos, los oficiales realizaron el aseguramiento del sujeto por delitos contra la salud y de más de 300 gramos, entre marihuana, cristal, cocaína y piedra.

La intervención ocurrió cuando los agentes de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detectaron al individuo consumiendo marihuana en las inmediaciones de la calle Sexta Oriente y el Andador CB de la Central de Abastos.

Al realizar una inspección preventiva, el sujeto fue encontrado en posesión de diversas bolsas con características propias de las diferentes drogas, además de un moledor con residuos de la mota que estaba consumiendo. En total, se decomisaron 47 bolsas con marihuana, 38 con cristal, nueve con cocaína y ocho con piedra, dando un peso aproximado de 360 gramos que presuntamente serían destinadas a su distribución.

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El detenido, identificado como Jorge "N" de 31 años, fue certificado médicamente y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Con esta acción, la corporación suma la octava detención en lo que va del año en la zona de la Central de Abastos, uno de los principales centros de actividad comercial de la ciudad.