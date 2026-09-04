Arrestan a un joven armado en El Rosedal
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En la colonia El Rosedal, al norte de la ciudad, oficiales de la policía capitalina detuvieron a un hombre que fue encontrado portando una pistola abastecida con 10 cartuchos útiles, tras ser sorprendido consumiendo drogas en vía pública.
El implicado fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial federal para la las investigaciones correspondientes.
Fue en la calle Santa Rosa, próximo a la carretera a Zacatecas, que los agentes municipales adscritos a la Jefatura regional norte, detectaron a tres jóvenes consumiendo sustancias ilícitas, motivo por el que les marcaron el alto para una revisión preventiva.
De esta manera, detectaron que uno de ellos, identificado como Jairo "N" de 22 años, portaba fajada a la cintura, una pistola tipo escuadra en color negro marca Smith & Wesson abastecida con 10 cartuchos útiles. Enseguida, los tres sujetos fueron trasladados al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica, dos de ellos quedaron a disposición del Juez Cívico por la falta al Bando de Policía.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En tanto, Jairo "N" fue informado del motivo de su detención y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación legal por la presunta portación de un arma de fuego sin los permisos correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Cae sujeto por homicidio en El Refugio
Redacción
Neftaly fue enterado de la orden de aprehensión y será presentado ante juez
Motociclista fallece tras impactarse contra un Spark
Huasteca Hoy
No pudo evitar el choque sobre la carretera federal 70 Rioverde-Ciudad Valles
Vuelca tráiler en carretera 57, cerca de Santa María del Río
PULSO
Paramédicos atendieron al conductor, quien no requirió traslado hospitalario