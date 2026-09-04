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Seguridad

Arrestan a un joven armado en El Rosedal

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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      En la colonia El Rosedal, al norte de la ciudad, oficiales de la policía capitalina detuvieron a un hombre que fue encontrado portando una pistola abastecida con 10 cartuchos útiles, tras ser sorprendido consumiendo drogas en vía pública.

      El implicado fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial federal para la las investigaciones correspondientes.

      Fue en la calle Santa Rosa, próximo a la carretera a Zacatecas, que los agentes municipales adscritos a la Jefatura regional norte, detectaron  a tres jóvenes consumiendo sustancias ilícitas, motivo por el que les marcaron el alto para una revisión preventiva.

      De esta manera, detectaron que uno de ellos, identificado como Jairo "N" de 22 años, portaba fajada a la cintura, una pistola tipo escuadra en color negro marca Smith & Wesson abastecida con 10 cartuchos útiles. Enseguida, los tres sujetos fueron trasladados al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica, dos de ellos quedaron a disposición del Juez Cívico por la falta al Bando de Policía.

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      En tanto, Jairo "N" fue informado del motivo de su detención y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación legal por la presunta portación de un arma de fuego sin los permisos correspondientes.

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