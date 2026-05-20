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Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32, en la salida de Tamuín; extraoficialmente se reporta al operador con quemaduras

Por Pulso Online

Mayo 20, 2026 09:05 a.m.
A
Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

Un tráiler que transportaba carne en diferentes presentaciones volcó y posteriormente se incendió la mañana de este miércoles en la carretera Valles-Tampico.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el accidente ocurrió en la salida de Tamuín, a la altura del kilómetro 32, cuando el operador de la pesada unidad, al servicio de Praderas Huastecas Empacadora, perdió el control y, tras una maniobra, terminó volcado.

Luego de la volcadura, la unidad comenzó a incendiarse. De manera extraoficial se informó que el chofer sufrió quemaduras de segundo grado.

Cuerpos de seguridad, rescate y emergencias acudieron al lugar para realizar las maniobras necesarias, así como los peritajes correspondientes.

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