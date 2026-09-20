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Seguridad

Asegura Fiscalía cinco vehículos con "broncas" en la Huasteca

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Asegura Fiscalía cinco vehículos con "broncas" en la Huasteca
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      La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, llevó a cabo diversas acciones en municipios de la Zona Media y Huasteca Sur, que derivaron en la localización y aseguramiento de cinco unidades vinculadas a distintas carpetas de investigación.

      En Rioverde, agentes investigadores localizaron una camioneta Ford Escape modelo 2021, color gris plata y sin placas de circulación. Tras verificar sus datos de identificación, se estableció que contaba con un reporte de robo vigente en el extranjero.

      En el mismo municipio, personal de la PDI inspeccionó un Nissan Versa modelo 2021, color naranja, previamente resguardado tras ser localizado en estado de abandono luego de un hecho de tránsito. Durante la revisión especializada se detectaron alteraciones en su número de serie, motivo por el cual fue asegurado.

      Asimismo, en Ciudad del Maíz fue asegurada una camioneta Chevrolet modelo 1988, relacionada con una carpeta de investigación por los probables delitos de daño en las cosas y contra la seguridad del tránsito de vehículos. La unidad fue localizada en la colonia Deportiva.

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      En una acción distinta en ese mismo municipio, elementos investigadores cumplimentaron una orden de aseguramiento sobre una camioneta Ford F-150 modelo 2005, vinculada a una indagatoria por el probable delito de daño en las cosas, notificando previamente a la persona que manifestó ser propietaria.

      Finalmente, en Xilitla, la PDI ejecutó una orden de aseguramiento vehicular derivada de una carpeta de investigación por los delitos de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad y obstaculización de medidas y órdenes de protección. Como resultado, fue asegurada una camioneta Honda Odyssey modelo 2008.

      Las unidades fueron trasladadas a pensiones vehiculares para su resguardo y quedaron a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes continuarán con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

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