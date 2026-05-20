Asegura la GCMa nueve viciosos

La Guardia Civil de Soledad detuvo a ocho hombres y un menor de 16 años de edad por su probable participación en delitos contra la salud.

En distintas intervenciones derivadas por faltas administrativas, alteración del orden público y consumo de sustancias ilícitas en la vía pública, quedaron detenidos Francisco "N" de 46 años; Ernesto "N" de 40 años; Pedro "N" de 29 años; Gerardo "N" de 33 años; Nemesio "N" de 49 años; Manuel "N" de 49 años; y Édgar "N" de 39 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de "cristal".

Estas personas fueron detectadas por oficiales municipales durante los recorridos de vigilancia en las colonias Rivas Guillén Sur, Primero de Mayo, Urbana Central de Maquinaria, Santo Tomás, Villas del Morro, Santa Cruz y Francisco Sarabia.

Por otra parte, sobre la avenida Valentín Amador, en la colonia San Francisco, y en la colonia San Felipe, policías municipales detuvieron a Francisco "N", de 25 años, así como a un menor de 16 años de edad, a quienes se les encontró inhalando estupefacientes en la vía pública y en posesión de marihuana.

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